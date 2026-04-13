آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا طی مطلبی در «تروث سوشال» در انتقاد تند از پاپ لئو چهاردهم، رئیس دولت واتیکان، او را به «ضعف در برابر جرم و سیاست خارجی» متهم کرد.

ترامپ در این اظهارات مدعی شد که پاپ در موضوعاتی مانند سلاح هسته‌ای ایران و سیاست‌های آمریکا مواضع نادرستی دارد و حتی انتخاب او به عنوان رهبر کلیسای کاتولیک را مرتبط با حضور خود در کاخ سفید دانست.

وی همچنین تأکید کرد که پاپ باید رویکرد خود را تغییر داده و به جای ورود به سیاست، بر نقش مذهبی خود تمرکز کند.

ترامپ پس از این انتقادات، تصویری از خود منتشر کرد که در آن به‌گونه‌ای شبیه به حضرت عیسی در سنت مسیحی به تصویر کشیده شده است.