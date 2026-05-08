Emirhan Demir, Halil Silahşör
08 مه 2026•بهروزرسانی: 08 مه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در واکنش به بیانیه فرماندهی مرکزی آمریکا (CENTCOM) درباره درگیری در تنگه هرمز اعلام کرد که هر 3 ناوشکن آمریکایی بدون آسیب از این منطقه عبور کرده و به نیروهای مهاجم ایرانی خسارات سنگینی وارد شده است.
ترامپ در حساب کاربری خود در رسانههای اجتماعی نوشت: «هر 3 ناوشکن بدون آسیب عبور کردند، اما به مهاجمان ایرانی ضربه بزرگی وارد شد. آنها به طور کامل نابود شدند و به همراه تعداد زیادی از قایقهای کوچک خود که برای جایگزینی ناوگان از بین رفتهشان استفاده میشد، به قعر دریا رفتند.»
وی مدعی شد حملات موشکی و پهپادی ایران به راحتی سرنگون شده است.
رئیسجمهور آمریکا با تهدید مقامات تهران اظهار داشت: «اگر توافق را به سرعت امضا نکنند، در آینده آنها را با شدتی بسیار بیشتر شکست خواهیم داد.»
در همین راستا، گزارشهایی از حملات هوایی ارتش آمریکا به بنادر قشم و بندرعباس منتشر شده که سنتکام آن را اقدامی «دفاعی» در پاسخ به حملات بدون تحریک ایران توصیف کرده است.