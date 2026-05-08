ترامپ: ناوشکن‌های آمریکا آسیب ندیدند؛ به مهاجمان ضربه زدیم رئیس‌جمهور آمریکا با ادعای دفع حملات ایران به 3 ناوشکن ایالات متحده، از وارد آمدن خسارات سنگین به نیروهای مهاجم خبر داد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در واکنش به بیانیه فرماندهی مرکزی آمریکا (CENTCOM) درباره درگیری در تنگه هرمز اعلام کرد که هر 3 ناوشکن آمریکایی بدون آسیب از این منطقه عبور کرده و به نیروهای مهاجم ایرانی خسارات سنگینی وارد شده است.

ترامپ در حساب کاربری خود در رسانه‌های اجتماعی نوشت: «هر 3 ناوشکن بدون آسیب عبور کردند، اما به مهاجمان ایرانی ضربه بزرگی وارد شد. آن‌ها به طور کامل نابود شدند و به همراه تعداد زیادی از قایق‌های کوچک خود که برای جایگزینی ناوگان از بین رفته‌شان استفاده می‌شد، به قعر دریا رفتند.»



وی مدعی شد حملات موشکی و پهپادی ایران به راحتی سرنگون شده است.

رئیس‌جمهور آمریکا با تهدید مقامات تهران اظهار داشت: «اگر توافق را به سرعت امضا نکنند، در آینده آن‌ها را با شدتی بسیار بیشتر شکست خواهیم داد.»



در همین راستا، گزارش‌هایی از حملات هوایی ارتش آمریکا به بنادر قشم و بندرعباس منتشر شده که سنتکام آن را اقدامی «دفاعی» در پاسخ به حملات بدون تحریک ایران توصیف کرده است.

