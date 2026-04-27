رئیس جمهور آمریکا در واکنش به ادعاهای مطرح‌شده از سوی مظنون حمله مسلحانه در مراسم انجمن خبرنگاران کاخ سفید، این اتهام‌ها را بی‌اساس خوانده و گفت من متجاوز و پدوفیلی نیستم.

ترامپ: من متجاوز و پدوفیلی نیستم رئیس جمهور آمریکا در واکنش به ادعاهای مطرح‌شده از سوی مظنون حمله مسلحانه در مراسم انجمن خبرنگاران کاخ سفید، این اتهام‌ها را بی‌اساس خوانده و گفت من متجاوز و پدوفیلی نیستم.

واشنگتن/خبرگزاری آنادولو

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در گفت‌وگو با شبکه «CBS» در واکنش به اتهام‌های مطرح‌شده از سوی «کول توماس آلن»، مظنون حمله مسلحانه در مراسم انجمن خبرنگاران کاخ سفید، که از سوی مجری برنامه قرائت شد، گفت:«من متجاوز نیستم، به کسی تجاوز نکرده‌ام، من پدوفیلی نیستم».

وی اظهارات مطرح‌شده از سوی مظنون را «یاوه‌گویی‌های یک فرد بیمار» توصیف کرده و از مجری برنامه به دلیل خواندن این مطالب انتقاد کرد.

در ادامه این مصاحبه، دونالد ترامپ خطاب به مجری گفت: «انتظار داشتم آن بخش را بخوانید، چون می‌دانستم که آن را خواهید خواند. چون شما آدم‌های وحشتناکی هستید».

وی تاکید کرد که این ادعاها هیچ ارتباطی، حتی از دور با او ندارند.

ترامپ افزود: «من در این مسائل کاملا تبرئه شده‌ام. کسانی که در آن ماجراها، از جمله پرونده جفری اپستین یا موارد دیگر دخیل بوده‌اند، دوستان شما هستند که در طرف دیگر میز نشسته‌اند».

مجری برنامه نیز در بخشی از این گفت‌وگو به نوشته‌ای از مظنون، کول توماس آلن، اشاره کرد که در آن آمده بود: «دیگر اجازه نخواهم داد دستانم به جنایاتی که یک پدوفیل، متجاوز و خائن مرتکب شده، آلوده شود».