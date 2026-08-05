05 آگوست 2026•بهروزرسانی: 05 آگوست 2026
واشنگتن/خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز درباره روند مذاکرات با ایران اظهار داشت مذاکرات با ایران «بسیار خوب» پیش میرود و وضعیت طی «48 ساعت آینده» روشن خواهد شد.
وی همچنین مدعی شد که تنگه هرمز «بهزودی بازگشایی خواهد شد».
ترامپ گفت که آمریکا در آستانه اجرای حملهای گسترده علیه ایران بود، اما پس از آنکه به گفته او «مقامهای ایرانی درخواست مذاکره کردند»، واشنگتن به مسیر گفتوگو بازگشت.
وی مدعی شد: بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم را انجام میدادیم، اما با من تماس گرفتند و خیلی مؤدبانه گفتند: "لطفا، میتوانیم گفتوگو کنیم؟" من هم گفتم: "بله، بیایید این موضوع را یکبار برای همیشه حل کنیم".
ترامپ با بیان اینکه مقامهای آمریکایی و ایرانی گفتوگوهای بسیار خوبی داشتهاند، گفت دو طرف روز 4 اوت «تمام روز» با یکدیگر مذاکره کردند و افزود: تنها چیزی که اهمیت دارد، اقدام عملی است و آنها میخواهند به توافق برسند. خواهیم دید چه اتفاقی میافتد.
رئیسجمهور آمریکا در عین حال هشدار داد که اگر ایران از مذاکرات عقبنشینی کند، «با پاسخ بسیار سختی روبهرو خواهد شد».
وی گفت: «اگر دوباره عقبنشینی کنند، ضربه بسیار سنگینی خواهند خورد. آنها این را میدانند و درک میکنند. گزینه دیگری ندارم».
ترامپ همچنین درباره تنگه هرمز اظهار داشت: «این تنگه خیلی زود باز خواهد شد یا ایران ضربه بسیار سختی خواهد خورد و سپس تنگه باز خواهد شد».
ترامپ در ادامه و در پاسخ به پرسش خبرنگاران در ایالت کالیفرنیا نیز با تکرار اینکه روند مذاکرات با ایران «بسیار خوب» پیش میرود، گفت: همهچیز بسیار خوب پیش میرود. خواهیم دید. ظرف 48 ساعت آینده مشخص خواهد شد.