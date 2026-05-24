ترامپ: مذاکرات با ایران برای توافق نهایی به مراحل پایانی رسیده است

24 مه 2026•بهروزرسانی: 24 مه 2026
واشنگتن/ خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در شبکه اجتماعی (تروث سوشال) اعلام کرد که گفتوگوها با ایران درباره دستیابی به توافق تا حد زیادی نهاییشده و جزئیات نهایی آن در حال بررسی است و بهزودی اعلام خواهد شد.
ترامپ با اشاره به روند مذاکرات نوشت: میان آمریکا، ایران و برخی کشورهای دیگر، توافقی در حال نهایی شدن است و به مرحله بسیار پیشرفته رسیدهایم.
وی افزود: جزئیات نهایی این توافق همچنان در حال بررسی است و بهزودی اعلام خواهد شد. علاوه بر سایر مفاد، تنگه هرمز نیز باز خواهد شد.
رئیسجمهور آمریکا همچنین اعلام کرد که در جریان این روند، در کاخ سفید با شماری از رهبران منطقه رایزنی کرده است.
بر این اساس، ترامپ با رئیسجمهور ترکیه، ولیعهد عربستان سعودی، نخستوزیر اسرائیل، رئیس امارات متحده عربی، امیر قطر، رئیسجمهور مصر، پادشاه اردن، پادشاه بحرین و همچنین فرمانده ارتش پاکستان گفتوگو کرده است.