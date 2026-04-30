ترامپ: مذاکرات با ایران از طریق تماس تلفنی ادامه دارد

Dilara Karataş
30 آوریل 2026•بهروزرسانی: 30 آوریل 2026
واشنگتن/خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در گفتوگو با خبرنگاران در کاخ سفید اعلام کرد که گفتوگوهای جاری میان واشنگتن و تهران در حال حاضر از طریق تماسهای تلفنی ادامه دارد.
ترامپ در اینباره گفت: مذاکرات میان دو طرف همچنان ادامه دارد. دیگر برای دیدن یک سند، هر بار 18 ساعت پرواز نمیکنیم. مذاکرات را از طریق تلفن پیش میبریم.
رئیسجمهور آمریکا با اشاره به اینکه دیدارهای حضوری را ترجیح میدهد، تاکید کرد که دستیابی به هرگونه توافق احتمالی منوط به آن است که ایران بهطور کامل از اهداف خود برای دستیابی به سلاح هستهای صرفنظر کند.
ترامپ همچنین به تحولات اخیر میان دو کشور اشاره کرد و افزود: پس از توافق آتشبس میان آمریکا و ایران در هشتم آوریل و بینتیجه ماندن گفتوگوهای انجامشده با میانجیگری پاکستان، در 13 آوریل تصمیم به اعمال محاصره دریایی ایران را گرفتیم.