ترامپ مدعی شد: ایران حامی شماره یک تروریسم دولتی در جهان است

نیویورک/ خبرگزاری آنادولو

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر، در منطقه «راکلند» نیویورک که یکی از رقابتی‌ترین حوزه‌های انتخاباتی این کشور به شمار می‌رود، در جمع رأی‌دهندگان جمهوری‌خواه سخنرانی کرد.

ترامپ که بخش عمده سخنرانی خود را به مسائل سیاست داخلی اختصاص داده بود، در زمینه سیاست خارجی به جنگ با ایران و مشکلات مربوط به ونزوئلا پرداخت.

ترامپ اظهار داشت: «نه تنها در ونزوئلا، بلکه در چارچوب عملیات "خشم حماسی"، جنگجویان ما مانع از آن می‌شوند که ایران، حامی شماره یک تروریسم دولتی در جهان، بله، حامی شماره یک تروریسم دولتی، برای ایجاد دردسر به سراسر جهان پول بفرستد. هرگز به آن‌ها اجازه داشتن سلاح هسته‌ای داده نخواهد شد و خودشان هم به خوبی از این موضوع آگاه هستند.»

ترامپ با بیان اینکه «ما آن‌قدر نفت از ونزوئلا استخراج کردیم که تقریباً 25 برابر هزینه جنگ را پوشش دادیم»، گفت که در دوره اول ریاست‌جمهوری خود، «قدرتمندترین ارتش تاریخ» را ساخته است.

ترامپ در سخنرانی خود با ادعای اینکه ارتش آمریکا «عظیم‌ترین» ارتش جهان است، نقل کرد که شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین به او گفته است: «ارتش شما باورنکردنی است.»

رئیس‌جمهور آمریکا افزود: «هیچ‌گاه پیش‌بینی نمی‌کردم که مجبور شوم از این ارتش تا این حد زیاد استفاده کنم، اما خب داریم از آن استفاده می‌کنیم.»

سخنرانی ترامپ برای مدت کوتاهی با اعتراض یک نفر قطع شد. وی ابتدا خطاب به محافظانش گفت: «با آن مرد چه کردید؟ به او آسیب نرسانید.» و سپس خاطرنشان کرد که این حرف‌ها را صرفاً به دلیل «مسائل قانونی» به زبان آورده است.

- انتقاد از سیاست‌های مهاجرتی نیویورک و پیامدهای اقتصادی آن

ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در بخشی از سخنان خود ضمن انتقاد از سیاست‌های ملایم نیویورک در قبال مهاجران غیرقانونی، گفت که شرکت‌های بزرگی که «85 درصد» از بار مالیاتی ایالت را بر دوش می‌کشند، در حال ترک نیویورک هستند و اگر جلوی این روند گرفته نشود، نیویورک «دیگر هرگز مثل قبل نخواهد شد».

ترامپ اظهار داشت: «مهاجران غیرقانونی همه جا را فرا گرفته‌اند؛ مردم در این طرف و آن طرف هدف گلوله قرار می‌گیرند، در انتخابات تقلب می‌شود. هیچ الزامی برای ارائه کارت شناسایی رأی‌دهنده یا مدرک شهروندی وجود ندارد.»

ترامپ در مورد مهاجران غیرقانونی گفت: «آن‌ها ممکن است انسان‌های فوق‌العاده‌ای باشند، اما هیچ مالیاتی نمی‌پردازند و پول شما را می‌گیرند و می‌برند.»



وی خاطرنشان کرد که ما خواهان «مرزهای باز و شهرهای پناهگاهی که به مجرمان پناه می‌دهند»، نیستیم.

