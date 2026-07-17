رئیس‌جمهور آمریکا در سخنرانی خطاب به مردم این کشور مدعی شد که نظام انتخاباتی این کشور در برابر حملات سایبری، سوءاستفاده و مداخله خارجی به شدت آسیب پذیر است.

ترامپ مدعی "آسیب‌پذیری جدی" نظام انتخاباتی آمریکا در برابر دخالت خارجی شد رئیس‌جمهور آمریکا در سخنرانی خطاب به مردم این کشور مدعی شد که نظام انتخاباتی این کشور در برابر حملات سایبری، سوءاستفاده و مداخله خارجی به شدت آسیب پذیر است.

نیویورک/خبرگزاری آنادولو

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در سخنرانی خطاب به مردم این کشور مدعی شد براساس گزارش‌های اطلاعاتی جدید، نظام انتخاباتی این کشور در برابر حملات سایبری، سوءاستفاده و مداخله خارجی "به شدت آسیب‌پذیر" حکایت دارد.

ترامپ اعلام کرد که اسنادی که به گفته او ضعف‌های "شوک‌آور" نظام انتخاباتی آمریکا را نشان می‌دهد، از حالت محرمانه خارج و منتشر شده است. او دولت‌های پیشین جو بایدن و باراک اوباما را متهم کرد که این اطلاعات را سال‌ها از افکار عمومی پنهان کرده‌اند.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین مدعی شد که چین از سال 2020 تاکنون اطلاعات 220 میلیون رای‌دهنده آمریکایی را به دست آورده و "بزرگ‌ترین نقض داده‌های انتخاباتی در تاریخ" را رقم زده است. او ادعا کرد که برخی نهادهای اطلاعاتی آمریکا اطلاعات مربوط به مداخله چین در انتخابات را سرکوب یا کم‌اهمیت جلوه داده‌اند.

ترامپ همچنین گفت که بر اساس برخی اطلاعات خام تهیه شده توسط اف‌بی‌آی، فعالیت‌های چین برای مداخله در انتخابات آمریکا حتی شامل تلاش برای تولید برگه‌های رای غیرقانونی به سود جو بایدن بوده است. او از دفتر مدیر اطلاعات ملی و سازمان سیا خواست درباره چگونگی پنهان‌ماندن این اطلاعات تحقیق کنند و افراد دخیل در این موضوع را برکنار و در صورت لزوم تحت پیگرد قرار دهند.

او با اشاره به چین، روسیه، ایران، کره شمالی و گروه‌های غیردولتی گفت: دشمنان آمریکا توانایی تهدید زیرساخت‌های انتخاباتی کشور را دارند. وزارت امنیت داخلی آمریکا حدود 278 هزار تبعه خارجی ثبت‌شده در فهرست رای‌دهندگان را شناسایی کرده است.

ترامپ نظام انتخاباتی آمریکا را "غیرقابل دفاع" خواند و افزود: صدها میلیون پرونده رای‌دهندگان آمریکایی در اختیار دولت‌های خارجی قرار دارد و ماشین‌ها و سامانه‌های شمارش آرا در برابر حملات سایبری، دستکاری و فساد آسیب‌پذیرند.

او در پایان از کنگره خواست پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر، قانونی موسوم به «قانون نجات آمریکا» را تصویب کند؛ قانونی که به گفته او ارائه کارت شناسایی هنگام رای‌دادن را الزامی و رای‌گیری پستی را محدود می‌کند.