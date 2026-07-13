رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که محاصره دریایی در تنگه هرمز دوباره برقرار شده و از این پس 20 درصد عوارض از تمام کشتی‌هایی که از این تنگه عبور می‌کنند، اخذ خواهد شد.

ترامپ: محاصره دریایی در تنگه هرمز دوباره برقرار شده است رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که محاصره دریایی در تنگه هرمز دوباره برقرار شده و از این پس 20 درصد عوارض از تمام کشتی‌هایی که از این تنگه عبور می‌کنند، اخذ خواهد شد.

نیویورک / خبرگزاری آنادولو



دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که محاصره دریایی آمریکا علیه ایران در تنگه هرمز دوباره برقرار شده و 20 درصد از ارزش تمام محموله‌های عبوری به عنوان هزینه ترانزیت از این تنگه دریافت خواهد شد.

ترامپ در پستی در شبکه‌های اجتماعی، نوشت: تنگه هرمز باز است و چه با ایران و چه بدون ایران، باز خواهد ماند.

او تأکید کرد: ما محاصره ایران را دوباره برقرار می‌کنیم؛ محاصره‌ای که این‌گونه نام‌گذاری شده، زیرا تنها مانع ورود یا خروج کشتی‌های ایران یا مشتریان آن می‌شود. همه کشورهای دیگر می‌توانند به‌طور آزاد و عادلانه از تنگه استفاده کنند.

ترامپ افزود: ایالات متحده از این پس به عنوان «نگهبان تنگه هرمز» شناخته خواهد شد.

ترامپ با اشاره به هزینه‌های تأمین امنیت در منطقه، گفت: برای پوشش تمام هزینه‌های لازم برای تأمین امنیت و ایمنی در این منطقه بسیار بی‌ثبات جهان، 20 درصد از ارزش تمام محموله‌های عبوری به عنوان هزینه ترانزیت از این تنگه دریافت خواهد شد.

او اعلام کرد که این اقدام بلافاصله اجرایی خواهد شد.