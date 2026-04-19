ترامپ قانون استراق سمع غیرمجاز را تمدید کرد رئیس‌جمهور آمریکا با امضای لایحه‌ای، بند 702 قانون نظارت بر اطلاعات خارجی (FISA) را تمدید کرد که به نهادهای اطلاعاتی آمریکا اجازه جمع‌آوری و رصد ارتباطات خارجی بدون حکم دادگاه را می‌دهد.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا لایحه تمدید بخشی از قانون نظارت اطلاعات خارجی آمریکا (FISA) را امضا کرد.

بر اساس این تصمیم، مهلت اعتبار بخش 702 این قانون تا 30 آوریل تمدید شده است؛ بخشی که به نهادهای اطلاعاتی آمریکا اجازه می‌دهد بدون حکم دادگاه به جمع‌آوری و تحلیل ارتباطات خارجی بپردازند.

با این قانون، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA)، آژانس امنیت ملی (NSA) و پلیس فدرال (FBI) همچنان قادر خواهند بود ارتباطات خارجی را بدون مجوز قضایی رصد و تحلیل کنند.

این ماده به دلیل امکان رصد غیرمستقیم شهروندان آمریکایی در جریان شنود ارتباطات خارجی، همواره محل بحث و انتقاد بوده است.

در حالی که ترامپ و جمهوری‌خواهان این قانون را برای امنیت ملی ضروری می‌دانند، منتقدان آن را تهدیدی برای آزادی‌های مدنی توصیف کرده و خواستار الزام دریافت حکم قضایی برای دسترسی به اطلاعات شهروندان آمریکایی شده‌اند.