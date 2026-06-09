رئیس‌جمهور آمریکا ضمن ابراز رضایت از روند مذاکرات با ایران گفت این روند به خوبی در حال پیشرفت است و طی دو هفته آینده «پیروزی کامل» در این پرونده اعلام خواهد شد.

ترامپ: طی دو هفته آینده «پیروزی کامل» در پرونده ایران اعلام خواهد شد رئیس‌جمهور آمریکا ضمن ابراز رضایت از روند مذاکرات با ایران گفت این روند به خوبی در حال پیشرفت است و طی دو هفته آینده «پیروزی کامل» در این پرونده اعلام خواهد شد.

واشنگتن/خبرگزاری آنادولو

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در یک کنفرانس تلفنی که برای حمایت از لینزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه، برگزار شده بود، با اشاره به روند مذاکرات با ایران گفت: روند بسیار خوب پیش می‌رود و زمانی که طی دو هفته آینده پیروزی کامل را اعلام کنیم، واقعا پیروز شده خواهیم بود.

ترامپ تاکید کرد که در موضوع ایران شرایط مطلوبی وجود دارد و روند دستیابی به توافق به خوبی پیش می‌رود و به زودی این پرونده به نتیجه خواهد رسید.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین اظهار داشت: «ما تیم بسیار قدرتمندی هستیم و فکر می‌کنم در این نبرد در حال پیروزی هستیم؛ وقتی طی دو هفته آینده پیروزی کامل را اعلام کنیم، واقعا پیروز شده خواهیم بود».

ترامپ در ادامه مدعی شد که با پیشرفت این روند، قیمت بنزین در آمریکا به سرعت کاهش خواهد یافت و از رای‌دهندگان خواست از لینزی گراهام حمایت کنند.

