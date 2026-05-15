ترامپ: شی جین‌پینگ خواهان درگیری بر سر تایوان نیست رئیس‌جمهور آمریکا گفت که رئیس‌جمهور چین تمایلی به بروز درگیری بر سر تایوان ندارد و تاکید کرد ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در بازگشت از سفر به چین در هواپیمای «ایر فورس وان» درباره دیدار خود با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، توضیحاتی ارائه کرد.

ترامپ با توصیف این سفر به عنوان «بسیار موفق»، گفت دو طرف در زمینه‌های مختلف تجاری به توافق‌هایی دست یافته‌اند.

وی همچنین اعلام کرد چین خرید 200 فروند هواپیمای بوئینگ را پذیرفته و این رقم ممکن است به 750 فروند افزایش یابد.

رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به گفت‌وگوهایش با شی درباره تایوان اظهار داشت رئیس‌جمهور چین خواهان شکل‌گیری «جنبش استقلال‌طلبی» در تایوان نیست، زیرا این مسئله می‌تواند به درگیری شدید منجر شود.

ترامپ افزود در این زمینه هیچ تعهدی به چین نداده است.

وی همچنین تاکید کرد ایران «هرگز» به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و مدعی شد بخش عمده‌ای از توان موشکی و نظامی ایران هدف قرار گرفته است.

ترامپ گفت شی جین‌پینگ نیز با هسته‌ای شدن ایران مخالف است و دو طرف درباره پایان جنگ روسیه و اوکراین نیز گفت‌وگو کرده‌اند.

او همچنین از بررسی احتمال لغو تحریم شرکت‌های چینی خریدار نفت ایران خبر داد و اعلام کرد تصمیم نهایی در این باره طی روزهای آینده اتخاذ خواهد شد.