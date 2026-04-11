ترامپ: شرط اصلی توافق با ایران، تضمین عدم تولید سلاح هسته‌ای است رئیس‌جمهور آمریکا گفت که نخستین شرط برای دستیابی به یک توافق احتمالی با ایران، ارائه تضمین مبنی بر عدم تولید سلاح هسته‌ای خواهد بود.

واشنگتن/خبرگزاری آنادولو

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا شب گذشته پیش از سوار شدن به هواپیما در واشینگتن و در پاسخ به پرسش خبرنگاران پاسخ داد گفت که نخستین شرط برای دستیابی به یک توافق احتمالی با ایران در مذاکرات پاکستان، ارائه تضمین از سوی تهران مبنی بر عدم تولید سلاح هسته‌ای خواهد بود.



وی افزود: هیئت آمریکایی به پاکستان اعزام شده و قرار است، امروز با نمایندگان ایران دیدار کند.



وی درباره شرط اصلی توافق احتمالی نیز گفت: هیچ سلاح هسته‌ای در کار نخواهد بود. می‌دانید، به نظر من تغییر رژیم عملا از قبل رخ داده، اما ما هرگز آن را به‌عنوان یک معیار مطرح نکرده بودیم. تنها معیار ما عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای بود. حتی می‌توان گفت 99 درصد توافق را همین موضوع تشکیل می‌دهد.

ترامپ با تکرار ادعای خود مبنی بر نابودی نیروی دریایی، نیروی هوایی، سامانه‌های پدافند هوایی، رهبران و کل کشور ایران، همچنین اعلام کرد که واشینگتن اجازه نخواهد داد ایران از عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز هزینه دریافت کند.

او تصریح کرد: چون این منطقه آب‌های بین‌المللی است، اجازه چنین کاری را نخواهیم داد. اگر چنین کاری انجام می‌دهند، کسی دقیقا نمی‌داند، اما اگر انجام دهند، اجازه نخواهیم داد.

رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره وجود برنامه جایگزین در صورت شکست مذاکرات با ایران گفت: به برنامه جایگزین نیازی ندارید. ما همین حالا هم یک برنامه داریم. ارتش طرف مقابل شکست خورده و توان نظامی آن کاملاً از بین رفته است.

