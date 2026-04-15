آنکارا/خبرگزاری آنادولو

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با شبکه خبری «فاکس نیوز»، یکبار دیگر مدعی روی کار آمدن رژیمی جدید در ایران شد.

ترامپ با اشاره به پیام‌های جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، تصریح کرد: وقتی مقایسه می‌کنیم، فکر می‌کنیم افراد جدید نسبتا معقول هستند. واقعا یک رژیم جدید است و به نظرم اوضاع خیلی خوب پیش می‌رود.

او تاکید کرد تا زمانی که تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ادامه داشته باشد، توافقی در کار نخواهد بود و گفت: همه چیز از بین رفته است. سامانه‌های پدافندی ندارند، رادار ندارند، رهبرانشان را ندارند. رهبران فعلی یک رژیم جدید هستند، متوجه هستید؟ و صادقانه بگویم، به نظر ما نسبتا معقول‌اند. واقعا یک رژیم جدید است و فکر می‌کنم خیلی خوب پیش می‌رویم.

رئیس جمهور آمریکا با تاکید براینکه مسئله اصلی عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است، افزود: آن‌ها نمی‌توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند.

او همچنین درباره واکنش‌ها به محاصره تنگه هرمز گفت: آمریکا پیش‌تر چنین واکنش‌هایی را پیش‌بینی کرده بود. وضعیت در این زمینه نیز خوب پیش می‌رود. گزارش‌ها نیز نشان می‌دهد این محاصره دریایی بخشی از تشدید تنش‌های نظامی اخیر بوده است.

ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توانایی نظامی کشورش، اظهار داشت: آمریکا می‌تواند در مدت کوتاهی زیرساخت‌هایی مانند پل‌ها و نیروگاه‌های برق (ایران) را هدف قرار دهد، اما چنین کاری را نمی‌خواهد انجام دهد، زیرا بازسازی آن‌ها زمان‌بر خواهد بود.

او در بخش دیگری از سخنانش، مدعی شد که گزارش‌هایی درباره ارسال سلاح از سوی چین به ایران دریافت کرده و در این باره نامه‌ای به رئیس جمهور چین نوشته است. به گفته ترامپ، رئیس‌جمهور چین در پاسخ اعلام کرده که چنین اقدامی انجام نشده است.

