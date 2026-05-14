ترامپ، رئیس جمهور چین را به کاخ سفید دعوت کرد

آنکارا / خبرگزاری آنادولو



دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که شی جین پینگ، رئیس جمهور چین و همسرش پنگ لی یوان را 24 سپتامبر به کاخ سفید دعوت کرده است.

ترامپ طی سخنانی در یک مراسم شام در پکن، با گفتن اینکه "روز بسیار خوبی" داشته، اظهار داشت که جلسات "بسیار مثبت و سازنده‌ای" با هیئت چینی سپری کرده است.

او با تشکر از رئیس جمهور چین به خاطر مهمان‌نوازی‌اش، تأکید کرد که رابطه بین ایالات متحده و چین طولانی مدت است.

ترامپ گفت که پس از اولین تماس بین دو کشور، این رابطه به یکی از مهمترین روابط در تاریخ جهان تبدیل شده است.

رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه پیوند 250 ساله تجارت و احترام متقابل، اساس آینده‌ای را تشکیل می‌دهد که به نفع هر دو کشور خواهد بود، تأکید کرد که مردم آمریکا و چین مشترکات زیادی دارند.



ترامپ گفت که مفتخر است شی و همسرش را در 24 سپتامبر به کاخ سفید دعوت کند و مشتاقانه منتظر آن است.

