رئیس‌جمهور آمریکا از پیشنهاد دیدار مستقیم میان رهبران اوکراین و روسیه استقبال کرد و گفت این گفت‌وگو می‌تواند به پایان جنگ کمک کند.

ترامپ: دیدار زلنسکی و پوتین می‌تواند جنگ را پایان دهد رئیس‌جمهور آمریکا از پیشنهاد دیدار مستقیم میان رهبران اوکراین و روسیه استقبال کرد و گفت این گفت‌وگو می‌تواند به پایان جنگ کمک کند.

واشنگتن/خبرگزاری آنادولو

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پس از یک مراسم در کاخ سفید و در جمع خبرنگاران در واکنش به دعوت ولودیمیر زلنسکی برای دیدار با ولادیمیر پوتین، گفت: اگر این دیدار انجام شود «بسیار خوب خواهد بود» و تأکید کرد که طرفین باید جنگ را پایان دهند.

وی ضمن استقبال از این ابتکار گفت: «خوشحالم که درباره دیدار صحبت می‌کنند. فکر می‌کنم ما هم نقش بزرگی در این موضوع داشته‌ایم. اگر با هم ملاقات کنند عالی است، باید این مسئله را حل کنند».

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین تاکید کرد که جنگ روسیه و اوکراین باید هرچه سریع‌تر پایان یابد.

ترامپ با اشاره به اینکه هر دو کشور باید برای رسیدن به توافق امتیازاتی بدهند، از ارائه جزئیات درباره این امتیازات خودداری کرد.

پیش‌تر ولودیمیر زلنسکی در نامه‌ای سرگشاده در شبکه‌های اجتماعی از ولادیمیر پوتین خواسته بود دو رهبر با یکدیگر دیدار کرده و جنگ را پایان دهند.

زلنسکی همچنین با تاکید بر ضرورت پایان جنگ گفته بود: این روند باید «صادقانه و با حفظ کرامت» انجام شود و تضمین شود که جنگ جدیدی آغاز نخواهد شد.

وی همچنین مدعی شده بود که توجه آمریکا در حال حاضر بیشتر بر موضوع ایران متمرکز شده و تمرکز کمتر بر جنگ اوکراین، اشتباه است.