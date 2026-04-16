ترامپ: دیدار رهبران اسرائیل و لبنان پس از 34 سال برگزار می‌شود رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد رهبران اسرائیل و لبنان پس از حدود 34 سال با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در شبکه‌ اجتماعی اعلام کرد که رهبران اسرائیل و لبنان پس از حدود 34 سال قرار است با یکدیگر دیدار کنند.

ترامپ نوشت: تلاش می‌شود «فضای تنفس» میان اسرائیل و لبنان ایجاد شود. مدت زیادی از گفت‌وگوی دو رهبر گذشته است؛ حدود 34 سال».

بر اساس اعلام ترامپ، این دیدار امروز برگزار خواهد شد.

با حضور مارکو روبیو، نمایندگان لبنان و اسرائیل در وزارت خارجه آمریکا برای بررسی مذاکرات مستقیم و موضوع آتش‌بس میان دو کشور گرد هم آمدند.

این نشست به‌عنوان نخستین دیدار مستقیم میان مقام‌های لبنانی و اسرائیلی پس از بیش از 40 سال است.

