رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد دیدارهای جداگانه‌اش با نخست‌وزیر اسرائیل و رئیس‌جمهور اوکراین در کاخ سفید «بسیار خوب و سازنده» بوده است.

ترامپ: دیدارهایم با نتانیاهو و زلنسکی بسیار خوب و سازنده بود رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد دیدارهای جداگانه‌اش با نخست‌وزیر اسرائیل و رئیس‌جمهور اوکراین در کاخ سفید «بسیار خوب و سازنده» بوده است.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی اعلام کرد دیدارهایش با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین که برای شرکت در مراسم تشییع جنازه لیندزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواهبه واشنگتن سفر کرده بودند، به‌خوبی برگزار شده است.

ترامپ دیدارش با نتانیاهو را «بسیار سازنده» توصیف کرده و نوشت: در این نشست درباره موضوعات مهم متعددی گفت‌وگو شد.

وی همچنین درباره دیدار با زلنسکی نوشت: دیدار با رئیس‌جمهور اوکراین،برای من افتخار بزرگی بود؛ درباره موضوعات بسیاری گفت‌وگو کردیم و این نشست بسیار خوب برگزار شد.

تصاویر منتشرشده از سوی ترامپ نشان می‌دهد که وی به‌صورت جداگانه از نتانیاهو و زلنسکی در کاخ سفید استقبال کرده و با هر یک دیدار و گفت‌وگو داشته است.

ترامپ روز گذشته در حاشیه مراسم تشییع جنازه لیندزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، در کاخ سفید با نتانیاهو و زلنسکی دیدار کرده بود.

گفتنی است، لیندزی گراهام، سناتور 71 ساله آمریکایی که از سال 2003 عضو مجلس سنا بود، شامگاه 11 ژوئیه بر اثر یک عارضه ناگهانی و کوتاه‌مدت درگذشت.