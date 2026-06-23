رئیس‌جمهور آمریکا هشدار داد در صورت پایبند نبودن تهران به تعهدات خود، واشنگتن اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

ترامپ: در صورت عدم پایبندی ایران به تعهداتش، اقدام خواهیم کرد رئیس‌جمهور آمریکا هشدار داد در صورت پایبند نبودن تهران به تعهدات خود، واشنگتن اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

واشنگتن/ خبرگزاری آنادولو

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در مراسم امضایی در دفتر بیضی کاخ سفید در پاسخ به پرسش خبرنگاران با بیان اینکه ایران اهرم فشاری علیه آمریکا در اختیار ندارد، گفت: اگر ایران به مفاد توافق پایبند نباشد یا رفتار مناسبی نداشته باشد، آنچه لازم باشد انجام خواهم داد.

وی با اشاره به روند مذاکرات با ایران اعلام کرد که این روند به‌صورت مثبت در حال پیشرفت است و هشدار داد در صورت عمل نکردن تهران به تعهدات خود، واشنگتن اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

ترامپ همچنین ادعا کرد که ایران در حوزه نظامی و اقتصادی آسیب‌های سنگینی متحمل شده و بخش بزرگی از توانایی‌های نظامی خود را از دست داده است.

رئیس‌جمهور آمریکا با تاکید بر باز ماندن تنگه هرمز گفت: دو نتیجه مهم به دست آمده است؛ نخست اینکه تنگه هرمز باز است و باز خواهد ماند و دوم اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.

ترامپ همچنین مدعی شد آمریکا کنترل کامل بر تنگه هرمز دارد و در صورت لزوم می‌تواند بار دیگر محدودیت‌های دریایی علیه ایران را به اجرا بگذارد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات بنیامین نتانیاهو مبنی بر ادامه حضور نظامی اسرائیل در لبنان، بدون انتقاد مستقیم از نخست‌وزیر اسرائیل گفت: من فردی هستم که مشکلات را حل می‌کنم و خیلی سریع آنها را حل می‌کنم.

ترامپ همچنین از عملکرد جی‌دی ونس، معاون خود، در مذاکرات سوئیس تمجید کرده و گفت: گفت‌وگوهای انجام‌شده در سوئیس موفقیت‌آمیز بوده است.