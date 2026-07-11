رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد دستور داده است در صورت موفقیت‌آمیز بودن هرگونه طرحی از سوی تهران برای ترور او، ایران «در سطحی بی‌سابقه که هرگز دیده نشده» بمباران شود.

ترامپ: در صورت ترور من، ایران باید به شدتی بی‌سابقه بمباران شود رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد دستور داده است در صورت موفقیت‌آمیز بودن هرگونه طرحی از سوی تهران برای ترور او، ایران «در سطحی بی‌سابقه که هرگز دیده نشده» بمباران شود.

نیویورک/ خبرگزاری آنادولو

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در گفتگو با روزنامه «نیویورک پست» تاکید کرد که دستورالعمل‌های لازم را در این زمینه صادر کرده و بهای این اقدام برای تهران «بسیار سنگین» خواهد بود.

او با بیان اینکه سال‌هاست در صدر «لیست مرگ» تهران قرار دارد، افزود که این تهدیدات از زمان صدور دستور ترور قاسم سلیمانی در سال 2020 آغاز شده است.

رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به سوالی درباره گزارش‌های اطلاعاتی اخیر اسرائیل پیرامون طرح جدید ترور وی، گفت ایران برنامه جدیدی ندارد اما تهدیدات قدیمی همچنان پابرجا است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها میان واشنگتن و تهران پس از درگیری‌های اخیر در تنگه هرمز و حملات متقابل نظامی بار دیگر به اوج خود رسیده است.

هم‌زمان با این تحولات، شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر علی خامنه‌ای، رهبر سابق ایران که در پی حملات آمریکا درگذشت، شعارهایی علیه ترامپ سر داده و خواستار انتقام شدند.