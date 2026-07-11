ترامپ: در صورت اقدام ایران برای ترور من، ارتش آمریکا آماده نابودی کامل ایران است

Can Hasasu
11 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 11 ژوئیه 2026
واشنگتن/خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا با انتشار مطلبی در شبکههای اجتماعی، اعلام کرد در صورتی که دولت ایران علیه او اقدام به ترور کند یا دست به چنین تلاشی بزند، ارتش آمریکا آماده "نابودی کامل" ایران است.
ترامپ درباره اخبار مربوط به تهدیدات ایران مبنی بر ترور خودش، تاکید کرد که در چنین وضعیتی، پاسخ نظامی آمریکا بسیار سنگین خواهد بود.
رئیسجمهور آمریکا نوشت: اگر جمهوری اسلامی ایران، رئیسجمهور مستقر آمریکا، یعنی من را ترور کند یا تلاش کند چنین کاری انجام دهد، 1000 موشک به سوی ایران نشانه رفته و آماده شلیک است. بلافاصله پس از آن، هزاران موشک دیگر نیز دنبال خواهد شد.
ترامپ با بیان اینکه دستورهای لازم به ارتش آمریکا داده شده است، مدعی شد که ارتش این کشور برای مدت یک سال، و در صورت نیاز با تمدید این مدت، "آماده، مایل و قادر" است همه مناطق ایران را "بهطور کامل نابود و منهدم کند".
ترامپ پیام خود را با عبارت «الحمدلله» به پایان رساند و هشدار خود علیه ایران را تکرار کرد.