رئیس‌جمهور آمریکا هنگام حضور در سومین دیدار فینال NBA میان نیویورک نیکس و سن‌آنتونیو اسپرز در نیویورک با واکنش منفی و هو کردن بخشی از تماشاگران مواجه شد.

ترامپ در جریان فینال NBA در نیویورک از سوی تماشاگران هو شد رئیس‌جمهور آمریکا هنگام حضور در سومین دیدار فینال NBA میان نیویورک نیکس و سن‌آنتونیو اسپرز در نیویورک با واکنش منفی و هو کردن بخشی از تماشاگران مواجه شد.

نیویورک/خبرگزاری آنادولو

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در جریان دیدار فینال لیگ NBA میان تیم‌های نیویورک نیکس و سن‌آنتونیو اسپرز در سالن مدیسون اسکوئر گاردن در نیویورک، از سوی بخشی از تماشاگران هو شد.

ترامپ هنگام پخش سرود ملی آمریکا و زمانی که تصویرش روی نمایشگر بزرگ سالن به نمایش درآمد، برای دقایقی با هو کردن بخش قابل توجهی از حاضران روبه‌رو شد.

این واکنش‌ها زمانی پایان یافت که پس از تصویر ترامپ، پرچم آمریکا روی نمایشگر نشان داده شد.

تماشاگران هنگام نمایش تصاویر بازیکنان نیویورک نیکس تشویق کردند و در ادامه نیز هنگام معرفی بازیکنان سن‌آنتونیو اسپرز، اعضای تیم میهمان را با صدای بلند هو کردند.

ترامپ همچنین به عنوان نخستین رئیس‌جمهور آمریکا که در دوران حضور در قدرت یک مسابقه فینال NBA را از نزدیک تماشا کرده، در تاریخ ثبت شد.

وی پس از پایان مسابقه برای بازگشت به کاخ سفید سالن را ترک کرد.