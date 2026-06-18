اجلاس سران گروه هفت به میزبانی فرانسه، تحت تاثیر اظهارنظر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اینکه "من رئیس هستم" قرار گرفت.

ترامپ در اجلاس سران گروه هفت: من رئیس هستم اجلاس سران گروه هفت به میزبانی فرانسه، تحت تاثیر اظهارنظر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اینکه "من رئیس هستم" قرار گرفت.

پاریس/خبرگزاری آنادولو



اجلاس سران گروه هفت که به میزبانی فرانسه در شهر اویان‌له‌بن برگزار شد، تحت تاثیر جمله دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اینکه "من رئیس هستم" قرار گرفت.

نشست سران گروه هفت از 15 تا 17 ژوئن به میزبانی فرانسه در شهر اویان‌له‌بن برگزار شد و علاوه بر کشورهای عضو گروه هفت، رهبران قطر، امارات متحده عربی، مصر، کره جنوبی، کنیا، هند و اوکراین نیز در این نشست حضور یافتند.

در این اجلاس، مسائل جهانی و اقتصادی، مبارزه با مهاجرت‌های غیرقانونی، شیوع ابولا، مقابله با سرطان، تحولات مربوط به هوش مصنوعی و همچنین توافق 14 ژوئن میان آمریکا و ایران بررسی شد. رهبران شرکت‌کننده، این نشست را به‌ویژه به دلیل تقویت پیام «وحدت» در حمایت از اوکراین، موفق ارزیابی کردند.

رسانه‌های جهان این اجلاس را تلاشی برای حفظ دونالد ترامپ، که سال گذشته نشست گروه هفت در کانادا را زودتر از موعد ترک کرده بود، در میز مذاکرات مربوط به اوکراین و همچنین آخرین آزمون دشوار امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، پیش از پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش در سال 2027 توصیف کردند.

رسانه‌های فرانسه نوشتند که دولت این کشور برای جلوگیری از خروج زودهنگام ترامپ از اویان، مشابه آنچه در کانادا انجام داده بود، تلاش گسترده‌ای صورت داد. برنامه‌ریزی مکرون برای برگزاری مراسم ویژه‌ای در آخرین روز اجلاس به افتخار ترامپ در کاخ ورسای، محل اقامت پادشاهان فرانسه، نیز نشانه‌ای از این تلاش‌ها تلقی شد.

به دلیل توجه ویژه‌ای که به حضور ترامپ نشان داده شد، رسانه‌های محلی این نشست را «اجلاس گروه 6+1» نامیدند. رادیو فرانسه نیز گزارش داد که برنامه نشست به‌گونه‌ای تنظیم شده بود که باعث ناراحتی ترامپ نشود و به همین دلیل موضوعات محیط‌زیستی و اقلیمی در دستور کار قرار نگرفت.

از سوی دیگر، در شرایطی که افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و اختلال در تردد دریایی در تنگه هرمز موجب بروز بحران در بازار سوخت شده و روسیه نیز حملات خود به اوکراین را بار دیگر تشدید کرده است، توجه‌ها به اظهارات رهبران جهان در اجلاس گروه هفت معطوف شد.

بااین‌حال، توافقی که آمریکا و ایران در 14 ژوئن برای پایان دادن به جنگ به آن دست یافتند و اظهارات ترامپ درباره این توافق، بر دستور کار نشست سایه انداخت.

در نخستین روز نشست، هنگام استقبال زوج مکرون از رهبران، دست دادن طولانی ترامپ با بریژیت مکرون و همچنین سردرگمی ایجادشده هنگام دست دادن همسر رئیس‌جمهور فرانسه با سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، جلب توجه کرد.

در جریان عکس دسته‌جمعی افتتاحیه نیز ترامپ پس از پایان عکاسی به اشتباه به سمت دیگری حرکت کرد و پس از هشدار مکرون جهت خود را تغییر داد. تصاویر این لحظه به‌طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. همچنین در نشست خبری مشترک ابتدای اجلاس، مکرون اعلام کرد که فرانسه آماده حمایت از برقراری و تامین امنیت تردد دریایی در تنگه هرمز است. ترامپ در پاسخ گفت: «فکر نمی‌کنم به کمک زیادی نیاز داشته باشیم، اما حضور یک یا دو کشتی فکر بدی نیست.» این گفت‌وگو به گمانه‌زنی‌ها درباره وجود تنش میان دو رهبر دامن زد.

ورود دیرهنگام ترامپ به یکی از جلسات کاری در سومین روز نشست و گفتن عبارت «سلام، من رئیس هستم» نیز از خبرسازترین لحظات اجلاس بود.

اهدای پیراهن تیم ملی فوتبال آلمان با نام «ترامپ» از سوی فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، به رئیس‌جمهور آمریکا نیز جلب توجه کرد. این هدیه پیش از نشست روز دوم با عنوان «ایجاد صلح و امنیت برای اوکراین و اروپا» اهدا شد.

انتشار تصاویر استقبال جداگانه مکرون از رهبران جهان در افتتاحیه اجلاس نیز بازتاب زیادی داشت. رئیس‌جمهور فرانسه که از شبکه‌های اجتماعی به‌طور فعال استفاده می‌کند، برای ویدئوی استقبال از هر رهبر، موسیقی مرتبط با کشور و فرهنگ او را انتخاب کرده بود.

اعلام جورجا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، مبنی بر ترک سیگار نیز از موضوعات مورد توجه اجلاس بود. ملونی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه در جریان گفت‌وگو با رهبران مشخص شده که سیگار را ترک کرده، گفت: بله، من هم مدتی پیش سیگار را ترک کردم، اما شما به‌موقع متوجه نشدید و این خبر را از دست دادید.

یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران که یکی از موضوعات اصلی نشست سران گروه هفت بود، در جریان مراسمی که مکرون به افتخار رئیس‌جمهور آمریکا در کاخ ورسای برگزار کرد، به امضای ترامپ رسید.