رئیس‌جمهور آمریکا با دفاع از حملات نظامی کشورش علیه ایران، مدعی شد که توان نظامی و دفاعی ایران به شدت تضعیف شده است.

ترامپ: درگیری با ایران یک «جنگ کوچک» است و طولانی نخواهد بود رئیس‌جمهور آمریکا با دفاع از حملات نظامی کشورش علیه ایران، مدعی شد که توان نظامی و دفاعی ایران به شدت تضعیف شده است.

واشنگتن/خبرگزاری آنادولو



دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در جریان سخنرانی خود در کاخ سفید در مراسمی مرتبط با حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، به موضوع ایران پرداخت و از حملات نظامی آمریکا علیه این کشور دفاع کرد.



ترامپ تنش‌های جاری با ایران را یک «جنگ کوچک» توصیف کرد و گفت: «در حال حاضر اوضاع بسیار خوب پیش می‌رود. آن‌ها دیگر نیروی دریایی، نیروی هوایی، سامانه‌های پدافندی، رادار و حتی رهبری ندارند؛ هیچ‌چیزی برایشان باقی نمانده است.»

وی با ادعای اینکه این اقدام نظامی باید توسط رؤسای جمهور پیشین آمریکا انجام می‌شد اما او اکنون این مسئولیت را بر عهده گرفته است، تاکید کرد که ایالات متحده هرگز اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.



ترامپ بار دیگر با تکرار ادعای تضعیف شدید توان نظامی ایران افزود: «من وضعیت کنونی را یک جنگ کوچک می‌نامم؛ این درگیری طولانی‌مدت نخواهد بود.»

رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به اینکه دو کشور «حدود 6 هفته است که در حالت جنگ قرار دارند»، ابراز داشت که ایالات متحده در مقایسه با جنگ‌های طولانی‌مدت خود در ویتنام، عراق و افغانستان، در این مورد بسیار سریع عمل کرده است.



وی همچنین پیش‌بینی کرد که قیمت انرژی در آمریکا بلافاصله پس از پایان این درگیری کاهش خواهد یافت. ترامپ در پایان اظهار داشت: «رهایی از دست کسانی که می‌توانند با فشردن یک دکمه کشورها را نابود کنند، ارزش تاثیرات موقت آن بر بازار را داشت؛ ما چاره‌ای جز این کار نداشتیم و من به آن افتخار می‌کنم.»

