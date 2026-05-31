ترامپ خواستار تغییر برخی مفاد پیش‌نویس توافق با ایران شد رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا خواستار اصلاح برخی بندهای پیش‌نویس توافق در حال مذاکره میان واشنگتن و تهران شده و بر تشدید مفاد مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرده است.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

پایگاه خبری «آکسیوس» به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ در نشست روز جمعه در اتاق وضعیت کاخ سفید، خواستار تغییر برخی مفاد پیش‌نویس توافق مورد مذاکره میان آمریکا و ایران شده است.

به گفته این منابع، ترامپ خواهان نهایی شدن سریع توافق است، اما تأکید دارد بندهای مربوط به مواد هسته‌ای ایران، به‌ویژه کنترل اورانیوم غنی‌ شده و زمان‌بندی آن، با جزئیات و سخت‌گیری بیشتری تنظیم شود.

این منابع همچنین مدعی شدند که درخواست‌های جدید ترامپ روند تازه‌ای از مذاکرات را آغاز کرده و انتظار می‌رود ایران ظرف حدود سه روز به این تغییرات پاسخ دهد.

همزمان روزنامه «نیویورک تایمز» نیز گزارش داد که ترامپ نسخه بازنگری‌شده‌ای از پیش‌نویس توافق با شرایط سخت‌گیرانه‌تر را برای بررسی مجدد به تهران ارسال کرده است.