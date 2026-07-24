آنکارا/ خبرگزاری آنادولو



دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد تا اطلاع ثانوی هرگونه خسارت وارده به کشتی‌ها و محموله‌ها در تنگه هرمز از محل دارایی‌های ایران که در اختیار و کنترل ایالات متحده است، جبران خواهد شد.

رئيس‌جمهور آمریکا با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی به تشریح این تصمیم پرداخت.

ترامپ در این پیام تأکید کرد که این دستور تا اطلاع بعدی لازم‌الاجراست و تمامی خسارات پرداختی شامل تمام شناورها و محموله‌های عبوری از این مسیر راهبردی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه حجم این خسارات می‌تواند بسیار سنگین باشد، این اقدام را گامی عادلانه و ضروری توصیف کرد.

