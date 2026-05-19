رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد پس از درخواست رهبران قطر، عربستان سعودی و امارات و با توجه به نزدیک شدن مذاکرات با ایران به مرحله توافق، واشنگتن حمله برنامه‌ریزی‌شده علیه ایران را موقتا به تعویق انداخته است.

ترامپ: حمله جدید به ایران را موقتا به تعویق انداختیم

واشنگتن/ خبرگزاری آنادولو

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پس از یک مراسم در کاخ سفید، در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره ایران اعلام کرد که برخی کشورهای خاورمیانه در مذاکرات با ایران به توافق نزدیک شده‌اند و به همین دلیل واشنگتن حمله برنامه‌ریزی‌شده علیه ایران را به تعویق انداخته است.

ترامپ گفت که رهبران عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر با او تماس گرفته و اعلام کرده‌اند مذاکرات با تهران به مراحل پایانی نزدیک شده است.

وی افزود: به همین دلیل تصمیم گرفتم حمله‌ای که برای روز سه‌شنبه 19 مه برنامه‌ریزی شده بود، فعلا متوقف کنیم.

رئیس‌جمهور آمریکا اظهار داشت: این حمله را برای مدتی به تعویق انداختم؛ امیدوارم این تعویق دائمی باشد، اما احتمالا فقط موقت خواهد بود.

ترامپ همچنین گفت: آمریکا در حال انجام گفت‌وگوهای گسترده با ایران است و نتیجه این مذاکرات هنوز مشخص نیست.

وی تاکید کرد: رهبران سه کشور عربی خواستار آن شده‌اند که حمله احتمالی دست‌کم دو تا سه روز به تعویق بیفتد تا فرصت بیشتری برای نهایی شدن مذاکرات فراهم شود و من نیز با این درخواست موافقت کردم.

ترامپ در ادامه گفت: اگر بتوانیم بدون ویران کردن ایران به توافق برسیم، بسیار خوشحال خواهم شد.

او با تاکید بر مخالفت واشنگتن با دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای افزود: در صورت دستیابی به توافق، ایران اجازه نخواهد داشت به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین خاطرنشان کرد: در گذشته نیز مقاطعی وجود داشته که تصور می‌شد توافق نزدیک است، اما مذاکرات به نتیجه نرسیده بود، هرچند به این بار شرایط متفاوت به نظر می‌رسد.

ترامپ پیش‌تر نیز در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشته بود امیر قطر، ولیعهد عربستان سعودی و رئیس امارات متحده عربی خواستار توقف حمله شده‌اند و او نیز دستور تعویق عملیات را صادر کرده است.

وی همچنین اعلام کرده بود به وزیر دفاع آمریکا، رئیس ستاد مشترک ارتش و فرماندهان نظامی اطلاع داده که فعلا حمله انجام نخواهد شد، اما در صورت شکست مذاکرات، نیروهای آمریکایی باید برای یک عملیات گسترده علیه ایران آماده باشند.