19 مه 2026•بهروزرسانی: 19 مه 2026
واشنگتن/ خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، حمله مسلحانه به مرکز اسلامی شهر سندیگو در ایالت کالیفرنیا را «وضعیتی وحشتناک» توصیف کرد.
ترامپ پس از یک مراسم در کاخ سفید، در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره این حمله گفت که در جریان جزئیات اولیه حادثه قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: در این باره به من گزارش داده شد. این یک وضعیت وحشتناک است. اطلاعات اولیه ارائه شده اما دوباره موضوع را بررسی خواهیم کرد و با دقت بسیار آن را زیر نظر میگیریم.
پیشتر پلیس آمریکا اعلام کرده بود دو فرد ناشناس به مرکز اسلامی سندیگو حمله مسلحانه انجام دادهاند.
بر اساس اعلام پلیس، در این حادثه 3 نفر جان خود را از دست دادند و دو مهاجم نیز کشته شدند.