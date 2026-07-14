ترامپ: حملات علیه ایران ادامه خواهد داشت، اما توافق همچنان ممکن است

14 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 14 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در جریان یک مراسم امضای سند در دفتر بیضی کاخ سفید، به پرسشهای خبرنگاران درباره تحولات اخیر پاسخ داد.
وی با اشاره به حملات نظامی واشنگتن و سناریوهای دیپلماتیک پیشرو گفت: «ما مقادیر بسیار زیادی مهمات در اختیار داریم که در سالهای گذشته بیسابقه بوده است. ضربات بسیار سنگینی به آنها وارد میکنیم و این روند ادامه خواهد داشت.»
وی علاوه بر عملیاتهای نظامی، از بازگرداندن محاصره دریایی علیه ایران خبر داد و افزود: «ما محاصره دریایی را دوباره فعال میکنیم. این محاصره فقط شامل ایران است؛ کسانی که با ایران تجارت میکنند حق عبور نخواهند داشت، اما سایر کشورها میتوانند عبور کنند.»
ترامپ با این حال تأکید کرد که دیپلماسی را به طور کامل کنار نگذاشته است و تصریح کرد: «من فکر میکنم هنوز هم دستیابی به یک توافق ممکن است.»
رئیسجمهور ایالات متحده همچنین با ادعای وارد کردن خسارات سنگین به توان نظامی ایران، مدعی شد نیروی دریایی ایران ظرف یک ماه فلج شده، نیروی هوایی آن «عملاً دیگر وجود ندارد» و همچنین 89 درصد از توان تولید موشکی و 92 درصد از ظرفیت تولید پهپادی این کشور نابود شده است.