ترامپ: جنگ با ایران را خیلی زود پایان می‌دهیم رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به ادامه مذاکرات با ایران گفت واشنگتن به‌زودی مشخص خواهد کرد که آیا توافقی حاصل می‌شود یا نه و مدعی شد این جنگ در مدت کوتاهی پایان خواهد یافت.

واشنگتن/خبرگزاری آنادولو

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در مراسمی با حضور اعضای کنگره در محوطه کاخ سفید درباره تحولات مرتبط با ایران سخن گفت.

ترامپ با تاکید بر ادامه مذاکرات با تهران اظهار داشت: به‌زودی خواهیم دید که آیا می‌توانیم با ایران به توافق برسیم یا نه.

وی افزود: این جنگ را در مدت بسیار کوتاهی پایان خواهیم داد. آنها برای رسیدن به توافق بی‌تاب هستند و از این وضعیت خسته شده‌اند. فکر می‌کنم خیلی سریع این موضوع را حل خواهیم کرد. امیدوارم بتوانیم آن را به شکل خوبی مدیریت کنیم.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین مدعی شد که واشنگتن بخش زیادی از توان نظامی و رهبری سیاسی ایران را «از بین برده» است.

ترامپ گفت: نیروی دریایی آنها را نابود کردیم، نیروی هوایی‌شان از بین رفت، سامانه‌های پدافندی‌شان نابود شد. نمی‌خواهم بگویم رهبرانشان از بین رفته‌اند چون جمله خوشایندی نیست، اما این واقعیت است.

او بار دیگر تاکید کرد که آمریکا تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و افزود: ما نمی‌توانیم و نخواهیم توانست چنین چیزی را تحمل کنیم.