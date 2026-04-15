ترامپ: جنگ با ایران به پایان بسیار نزدیک شده است

Mücahit Oktay
15 آوریل 2026•بهروزرسانی: 15 آوریل 2026
واشنگتن/خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در گفتوگو با (فوکسنیوز) درباره جنگ میان ایالات متحده-اسرائیل با ایران گفت: «فکر میکنم این جنگ بسیار به پایان نزدیک شده است. یعنی من وضعیت را بسیار نزدیک به پایان میبینم».
وی که در اظهارات خود درباره جنگ با ایران از افعال ماضی استفاده میکرد، در پاسخ به این پرسش که آیا جنگ واقعا به پایان رسیده یا نه، گفت: «فکر میکنم بسیار به پایان نزدیک شده است».
ترامپ افزود: «میدانید، اگر همین حالا کاملا از آنجا خارج شویم، بازسازی آن کشور 20 سال طول خواهد کشید. کار ما هنوز تمام نشده است، خواهیم دید چه اتفاقی میافتد. فکر میکنم آنها واقعا از صمیم قلب خواهان رسیدن به یک توافق هستند».
رئیسجمهور آمریکا همچنین در ارزیابی تصمیم ارتش این کشور برای حمله به ایران مدعی شد که اگر چنین تصمیمی اتخاذ نمیشد، اکنون با ایرانی مجهز به سلاح هستهای روبهرو بودند.
وی افزود: «اگر آنها سلاح هستهای داشتند، مجبور میشدید همه را برای کمک فرا بخوانید؛ شما نمیخواستید چنین کاری انجام دهید».
ترامپ پیشتر نیز اعلام کرده بود که دور دوم مذاکرات با ایران «ممکن است طی دو روز آینده برگزار شود».