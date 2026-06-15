15 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 15 ژوئن 2026
نیویورک/خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی اعلام کرد توافق صلح با ایران نهایی شده و با بازگشایی تنگه هرمز، محاصره دریایی آمریکا نیز فورا لغو خواهد شد.
ترامپ نوشت: «توافق با جمهوری اسلامی ایران نهایی شده است. به همه تبریک میگویم. بازگشایی رایگان تنگه هرمز و همچنین لغو فوری محاصره دریایی نیروی دریایی آمریکا را به طور کامل تایید میکنم».
وی همچنین افزود: «کشتیهای جهان، موتورهای خود را روشن کنید. بگذارید نفت جریان پیدا کند».
ترامپ در پیام دیگری تاکید کرد که توافق با ایران موجب برقراری صلح و امنیت در منطقه خواهد شد و نوشت: «روسای جمهور بسیاری تلاش کردند با ایران صلح کنند، اما همگی پیش از من شکست خوردند. رهبران منطقه برای نخستین بار رئیسجمهوری را یافتهاند که میتواند به آنها برای برقراری صلح واقعی کمک کند»ژ
رئیسجمهور آمریکا همچنین اعلام کرد که با امضای رسمی توافق در 19 ژوئن، تنگه هرمز بازگشایی خواهد شد، مینهای دریایی پاکسازی میشوند و جریان نفت بار دیگر برای منطقه و جهان از سر گرفته خواهد شد.