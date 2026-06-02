ترامپ: توافق درباره بازگشایی تنگه هرمز ممکن است هفته آینده نهایی شود

Aynur Şeyma Asan
02 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 02 ژوئن 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در گفتوگو با شبکه (ABC News) مدعی شد که در روند مذاکرات با ایران «یک مشکل کوچک» به وجود آمده بود، اما موفق شده آن را برطرف کند.
وی اعلام کرد که در مذاکرات با ایران «برخی مشکلات و وقفههای جزئی» به وجود آمده بود، اما این مسائل را حل کرده است.
ترامپ همچنین گفت که یادداشت تفاهم مربوط به بازگشایی تنگه هرمز ممکن است طی هفته آینده نهایی شود.
وی افزود: این مسئله ناشی از نارضایتی ایران از حملات اسرائیل به لبنان بوده است و اظهار داشت که در نتیجه رایزنیهای انجامشده، اسرائیل و حزبالله توافق کردهاند که به یکدیگر حمله نکنند.
رئیسجمهور آمریکا با اشاره به اینکه دستیابی به توافق صلح با ایران «بهتر از یک پیروزی نظامی» خواهد بود، گفت: یادداشت تفاهم مربوط به بازگشایی تنگه هرمز احتمالا «در هفته آینده تکمیل و توافق نهایی حاصل خواهد شد».
ترامپ همچنین تاکید کرد که هنوز درباره برخی بندها و مفاد این توافق با ایران به تفاهم نرسیده است.
ترامپ در پیامی در شبکههای اجتماعی نیز اعلام کرد که در گفتوگوی خود با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، از او خواسته است از انجام «حملهای گسترده» به بیروت، پایتخت لبنان، خودداری کند و مدعی شد که نتانیاهو نیز نیروهای اعزامی را بازگردانده است.
وی همچنین با اشاره به تماسهای غیرمستقیم با حزبالله اعلام کرد که اسرائیل و حزبالله پذیرفتهاند به یکدیگر حمله نکنند.
ترامپ در پایان افزود: «باید دید این وضعیت تا چه مدت ادامه خواهد داشت. امیدوارم برای همیشه پایدار بماند».