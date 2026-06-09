ترامپ: توافق با ایران ممکن است طی 2 تا 3 روز آینده امضا شود

09 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 09 ژوئن 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا پیش از ترک نیویورک در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرد که مذاکرات با ایران همچنان ادامه دارد و طی یک تا دو روز آینده مسیر این گفتوگوها روشنتر خواهد شد.
ترامپ مدعی شد که ایران و اسرائیل با میانجیگری وی با توقف حملات موافقت کردهاند و افزود طرفین به توافقی نزدیک شدهاند که به گفته او «به هیچ وجه اجازه دستیابی ایران به سلاح هستهای را نخواهد داد».
وی همچنین اظهار داشت در صورت امضای توافق، تردد در تنگه هرمز از سر گرفته خواهد شد و احتمال دارد توافق نهایی ظرف دو تا سه روز آینده امضا شود.
از سوی دیگر، رسانههای اسرائیلی گزارش دادهاند که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل به درخواست ترامپ با توقف حملات (روز گذشته) علیه ایران موافقت کرده است.