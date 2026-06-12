واشنگتن/ خبرگزاری آنادولو



دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، با اعلام اینکه متن نهایی سند توافق با ایران در حال آماده‌سازی است، اظهار داشت: «ما در حال سپری کردن مراحل نهایی تنظیم اسناد هستیم. این فرآیند ظرف چند روز آینده تکمیل و مراسم امضا برگزار خواهد شد.»

ترامپ پس از یک مراسم امضا در دفتر بیضی شکل کاخ سفید، به سوالات خبرنگاران رسانه‌ها درباره مسائل روز پاسخ داد.

وی با تاکید بر اینکه توافق با ایران در آستانه نهایی شدن است، گفت که بررسی‌های پایانی روی متن دقیق تفاهم‌نامه ادامه دارد.

رئیس‌جمهور آمریکا افزود: «ما در حال انجام آخرین مراحل آماده‌سازی اسناد هستیم. این روند در چند روز آینده به پایان می‌رسد و یک مراسم امضا، شاید در اروپا، برگزار خواهد شد.»

ترامپ خاطرنشان کرد که در صورت امضای این توافق، ایران به هیچ وجه به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت: «آن‌ها سلاح هسته‌ای نخواهند داشت، در این زمینه به توافق رسیده اند. به هیچ شکلی سلاح هسته‌ای توسعه نخواهند داد.»

تاکید ترامپ بر نقش رئیس‌جمهور اردوغان



وی با اشاره به اینکه با رهبران بسیاری از کشورهای منطقه از جمله ترکیه گفتگو کرده و این رایزنی‌ها ادامه دارد، درباره نقش آنکارا در فرآیند توافق با ایران گفت: «با ترکیه نیز گفتگو خواهیم کرد. رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان در این فرآیند فوق‌العاده عمل کرد.»

ترامپ در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مجتبی خامنه‌ای، رهبر ایران، این توافق را تایید کرده است یا خیر، گفت: «تا آنجا که من متوجه شده‌ام، پاسخ مثبت است.»

رئیس‌جمهور آمریکا با تاکید بر اینکه به محض امضای توافق، تنگه هرمز بازگشایی و محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا لغو خواهد شد، افزود: «توافق به زودی، شاید همین آخر هفته، امضا شود.»

وی همچنین اشاره کرد که به نمایندگی از ایالات متحده، جی‌دی ونس (معاون رئیس‌جمهور)، استیو ویتکاف (فرستاده ویژه) و جارد کوشنر (مشاور ارشد سابق) می‌توانند در این مراسم امضا شرکت کنند.

ترامپ توضیح داد که برای دنبال کردن جشن‌های 250امین سالگرد تاسیس آمریکا که این آخر هفته در واشنگتن برگزار می‌شود، در پایتخت خواهد ماند و به همین دلیل احتمال دارد جی‌دی ونس، معاون او، در مراسم احتمالی امضای توافق حضور یابد.

