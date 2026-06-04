رئیس‌جمهور آمریکا با بیان اینکه مذاکرات با ایران بسیار خوب پیش می‌رود، اعلام کرد تهران از نظر تئوری به امضای توافق نزدیک شده و احتمال دستیابی به توافق تا پایان هفته وجود دارد.

ترامپ: توافق با ایران شاید همین آخر هفته حاصل شود رئیس‌جمهور آمریکا با بیان اینکه مذاکرات با ایران بسیار خوب پیش می‌رود، اعلام کرد تهران از نظر تئوری به امضای توافق نزدیک شده و احتمال دستیابی به توافق تا پایان هفته وجود دارد.

واشنگتن/خبرگزاری آنادولو

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پس از مراسم امضای یک فرمان اجرایی در دفتر بیضی کاخ سفید، در جمع خبرنگاران درباره مذاکرات جاری با ایران اعلام کرد که این گفت‌وگوها «بسیار خوب» پیش می‌رود و احتمال دستیابی به توافق حتی تا پایان هفته جاری وجود دارد.

ترامپ گفت: به من گفته‌اند که مذاکرات بسیار بسیار خوب پیش می‌رود. اگر توافق حاصل شود، که ممکن است بشود یا نشود، شاید همین آخر هفته به نتیجه برسد.

رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به مفاد احتمالی توافق اظهار داشت: در صورت امضای آن، ایران متعهد خواهد شد که به دنبال توسعه یا دستیابی به سلاح هسته‌ای نرود و به گفته وی، تهران به پذیرش این موضوع بسیار نزدیک شده است.

ترامپ افزود: از نظر تئوری، آنها بسیار به امضای توافق نزدیک هستند. در واقع، ما روابط بسیار خوبی با آن‌ها داریم.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که روند مذاکرات با نتیجه‌ای مثبت به پایان برسد.

او در پاسخ به پرسشی درباره بقایای هسته‌ای مدفون در ایران نیز گفت: آمریکا قصد دارد در همکاری با ایران این مواد را جمع‌آوری و نابود کند. ما می‌خواهیم این کار را انجام دهیم. آنها گاهی نظرشان را تغییر می‌دهند، اما وقتی این روند به پایان برسد، آن مواد را جمع‌آوری و نابود خواهیم کرد.

ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات لبنان پرداخت و مدعی شد که توانسته روند تنش‌ها را تحت کنترل درآورد.

وی با اشاره به تماس‌های انجام‌شده با حزب‌الله گفت: برای نخستین بار با حزب‌الله گفت‌وگو کردیم. آن‌ها دیروز پذیرفتند که به اسرائیل شلیک نکنند و اسرائیل نیز به آن‌ها حمله نخواهد کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، را «شریکی خوب» توصیف کرد و گفت: اسرائیل برای انجام عملیات خود به حمایت آمریکا نیاز داشت.

ترامپ در ادامه تاکید کرد که به محض دستیابی به توافق با ایران، تنگه هرمز بازگشایی خواهد شد.

وی مدعی شد تنها در برخی نقاط تنگه هنوز مین‌های دریایی وجود دارد که به سرعت قابل پاکسازی هستند و افزود: به محض دستیابی به توافق با ایران، تنگه هرمز فورا باز خواهد شد.

ترامپ همچنین در پاسخ به پرسشی درباره حملات ایران به کویت گفت: هر چیزی دلیلی دارد. ما ضربات بسیار سختی به آنها وارد کردیم، آنها تا حدی تحریک شده بودند و در حال پاسخ دادن بودند.