ترامپ: توافق با ایران در هر لحظه ممکن است

Hakan Çopur, Halil Silahşör
08 مه 2026•بهروزرسانی: 08 مه 2026
واشنگتن/ خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز گذشته پس از بازدید از روند بازسازی حوضچه بنای یادبود واشنگتن، در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که علیرغم افزایش تنشها، مذاکرات با مقامات ایرانی همچنان در جریان است.
ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره احتمال نزدیکی به یک توافق گفت: «این اتفاق میتواند هر لحظه رخ دهد؛ شاید هم نشود، اما احتمال آن در هر زمان وجود دارد. من معتقدم آنها بیش از من خواهان این توافق هستند.»
وی با دعوت از تهران برای امضای سریعتر توافق، هشدار داد: «بهتر است توافق را زودتر امضا کنند، در غیر این صورت بسیار رنج خواهند برد.»
رئیسجمهور آمریکا با اشاره به حوادث اخیر در تنگه هرمز مدعی شد که ایران به 2 ناوشکن آمریکایی حمله کرده اما این شناورها هیچ آسیبی ندیدهاند.
وی اظهار داشت: «آنها به سمت ما شلیک کردند و ما نیز پاسخ دادیم.»
ترامپ تاکید کرد که خواسته اصلی او عدم دستیابی ایران به سلاح هستهای است و افزود: «شانس آنها برای داشتن سلاح هستهای صفر است و خودشان هم این را میدانند.»
وی همچنین در خصوص توقف «پروژه آزادی» جهت تردد کشتیهای تجاری در تنگه هرمز پس از 36 ساعت، اظهار داشت که این تصمیم به درخواست مقامات پاکستان اتخاذ شده است.
ترامپ تصریح کرد: «مارشال عاصم منیر و نخستوزیر شهباز شریف از ما خواستند در حالی که مذاکرات ادامه دارد، این عملیات را متوقف کنیم.»