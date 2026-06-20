ترامپ: توافق با ایران به‌منزله تسلیم بدون قیدوشرط تهران است رئیس‌جمهور آمریکا توافق 14 ماده‌ای با تهران را تسلیم بی‌قیدوشرط ایران و مانع از بروز بحران جهانی نفت دانست.

واشنگتن/ خبرگزاری آنادولو



دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا در گفتگو با پایگاه خبری «اکسیوس»، توافق 14 ماده‌ای اخیر با ایران را به‌منزله «تسلیم بدون قیدوشرط» و «تغییر رژیم» در تهران توصیف کرد.

ترامپ با ادعای اینکه ایران دیگر از نیروی نظامی مؤثری برخوردار نیست، مدعی شد که تمامی 159 کشتی جنگی این کشور در دریا غرق شده‌اند.



وی همچنین با انتقاد شدید از مواضع برخی سیاستمداران هم‌حزبی خود (جمهوری‌خواهان) که با این توافق مخالفت کرده‌اند، اظهار داشت که دیگر برای این افراد احترامی قائل نیست.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه تصریح کرد که تداوم تنش و جنگ احتمالی با ایران می‌توانست به یک بحران جهانی تبدیل شود، تنگه هرمز را مسدود کند و قیمت نفت را به شدت افزایش دهد.



وی بار دیگر ادعا کرد که اگر توافق هسته‌ای دوران باراک اوباما (برجام) را لغو نکرده بود، تهران تاکنون به سلاح هسته‌ای دست می‌یافت و به همسایگان خود حمله می‌کرد.

ترامپ در بخش دیگری از این مصاحبه، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اقدام نظامی علیه کوبا، آن را مشابه عملیات بازداشت نیکلاس مادورو در ونزوئلا دانست و گفت: «احتمالاً انجام چنین عملیاتی در کوبا ممکن و کوتاه‌مدت باشد.»

او با اشاره به نزدیکی جغرافیایی ونزوئلا و کوبا به خاک آمریکا، عملیات در این کشورها را بسیار ساده‌تر از ایران ارزیابی کرد و افزود: «فاصله جغرافیایی زیاد ایران و برخورداری این کشور از ارتشی قدرتمندتر، موجب طولانی‌تر شدن درگیری‌ها شده بود.»

