ترامپ: توافق با ایران برای من تمام شده است

Dilara Karataş
08 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 08 ژوئیه 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا طی نشست خبری مشترک با مارک روته، دبیرکل ناتو در آنکارا، با اشاره به افزایش دوباره تنشها در تنگه هرمز، گفت که توافق با ایران برایش تمام شده تلقی میشود.
ترامپ پیش از آغاز سیوششمین اجلاس سران کشورها و دولتهای عضو ناتو در آنکارا، درباره توافق با ایران اظهار داشت: توافق با ایران برای من تمام شده است. دیگر نمیخواهم با آنها توافق کنم.
او افزود: به نظر من این موضوع تمام شده است. اصلا نمیخواهم با آنها سر و کار داشته باشم، اما آنها موجوداتی پست هستند. میدانی موجود پست یعنی چه؟ آنها موجوداتی پستاند. آنها انسانهایی بیمار هستند؛ تحت حاکمیت انسانهایی بیمار قرار دارند و افرادی بیرحم و خشونتطلباند. اگر سلاح هستهای داشتند، از آن استفاده میکردند. از نظر من، این موضوع تمام شده است.
ترامپ با بیان اینکه با مذاکرهکنندگان آمریکایی گفتوگو خواهد کرد، ادامه داد: به نظر من، سر و کار داشتن با آنها فقط اتلاف وقت است؛ آنها دروغگو هستند. ما توافقی میکنیم و اگر من با او توافقی انجام دهم، آنوقت توافقی خواهیم داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ارتش آمریکا روز گذشته ایران را "بسیار سخت" هدف قرار داده است، گفت: میتوانم بگویم حدود 20 برابر سختتر. به آنها گفتم: هر بار که شما حمله کنید، ما هم حمله خواهیم کرد. البته آنها بازیگران کثیفی هستند، بنابراین احتمالا همه را، از جمله من، هدف قرار میدهند.
رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر اینکه از ایران خوشش نمیآید و اجازه نخواهند داد این کشور به سلاح هستهای دست یابد، گفت: اجازه چنین چیزی را نخواهیم داد، چون آنها دیوانهاند و نمیتوانند سلاح هستهای داشته باشند. در اطراف میگردند و آدم میکشند. هزاران هزار سرباز ما را کشتند.
او با اشاره به ترور قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، گفت: اگر سلیمانی زنده بود، ایران بسیار قویتر میشد. چون او آدم بدی بود، اما در عین حال یک نابغه شیطانی بود. او پدر بمبهای کنار جادهای بود.
ترامپ ادامه داد: صادقانه بگویم، فکر میکنم زمان زیادی را با آنها تلف کردهایم. به نظرم باید دنبال کار خودمان برویم. تصور میکنید؟ دیروز شروع کردند به شلیک موشک به کشتیها؛ در واقع به عربستان سعودی، کویت و چند جای دیگر موشک شلیک کردند. فکر هم نمیکنم بدانند چه کار میکنند. اصلا فکر نمیکنم بدانند چه کار میکنند.
وی با ادعای اینکه ایران میخواهد "او را از میان بردارد" گفت: من در همه فهرستهای آنها هستم. امروز صبح چیزهایی دیدم. در تکتک فهرستهایشان هستم. تا حالا فکر میکنم کمی خوششانس بودهام، اما شاید این وضعیت زیاد دوام نیاورد. چون برای آدمهای بزرگ، گاهی اوضاع اینگونه پیش میرود.
ترامپ با اشاره با جنگ با ایران، نارضایتی خود را از کشورهای عضو ناتو ابراز کرد و گفت که ناتو در کمک به آمریکا "بیمیل" بود و افزود: اگر با مارک روته صحبت کرده بودم، شاید شرایط متفاوت میشد. ما به کمک نیاز نداشتیم، میخواستم آنها را امتحان کنم؛ میخواستم ببینم آیا کنار ما میایستند یا نه.
او بیشترین انتقاد را متوجه اسپانیا کرد و این کشور را "شریکی افتضاح" خواند و خواستار قطع روابط تجاری با آن شد.
رئیس جمهور آمریکا در اینباره گفت: چون این بیعدالتی است. ما از آنها محافظت میکنیم، اما آنها کنار ما نیستند.
ترامپ، گرینلند را "مسئلهای بزرگ" توصیف کرد و افزود: مسئله دیگر گرینلند است. وقتی ما آنها را خواستیم، در واقع آنقدرها هم اصرار نداشتیم. وقتی گفتیم، میتوانید به ما بپیوندید،، آنها گفتند نه. در حالی که میتوانستند کنار ما باشند، نبودند؛ اما ما کنار آنها بودیم. در دوره اخیر، برای محافظت از این کشورها در برابر روسیه بیش از یک تریلیون دلار هزینه کردهایم.
وی با بیان اینکه در دورهای که برخی کشورها هیچ پرداختی انجام نمیدادند، آمریکا صد درصد در کنار ناتو بود، افزود: وقتی با بریتانیا صحبت کردم، گفتند که اکنون نمیتوانیم به شما کمک کنیم، اما وقتی جنگ تمام شد کمک خواهیم کرد. این خوب نیست. با آلمان و فرانسه صحبت کردم. آنها هم نخواستند کمک کنند. هیچکس نمیخواست. فقط برخی کشورهای کوچک، چون آسیبپذیر بودند، میخواستند کمک کنند.
ترامپ همچنین گفت که گرینلند بیش از آنکه برای آمریکا اهمیت داشته باشد، برای دانمارک مهم است.
او با اشاره به اینکه کشورهای میانجی در روابط با ایران عاقلانه عمل کردهاند، افزود: اردوغان را دوست دارم. رئیسجمهور اردوغان را دوست دارم.
ترامپ همچنین به اظهارات نتانیاهو علیه ترکیه اشاره کرد و ادامه داد: دیروز درباره ترکیه حرفهای بدی زد. با اردوغان صحبت کردم، او اسرائیل و بیبی را خیلی دوست ندارد.
رئیس جمهور آمریکا در پایان گفت که ترکیه ارتشی بسیار قدرتمند دارد و خواهان دریافت جنگندههای اف-35 است.