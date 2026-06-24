گزارش‌ها حاکی است که رئیس‌جمهور آمریکا، چند روز پیش از اعلام توافق آتش‌بس در غزه، در تماس تلفنی با نخست‌وزیر اسرائیل، با لحنی تند به او گفته که همه یهودیان از او خسته شده‌اند.

ترامپ به نتانیاهو: همه یهودیان از تو خسته شده‌اند گزارش‌ها حاکی است که رئیس‌جمهور آمریکا، چند روز پیش از اعلام توافق آتش‌بس در غزه، در تماس تلفنی با نخست‌وزیر اسرائیل، با لحنی تند به او گفته که همه یهودیان از او خسته شده‌اند.

قدس/خبرگزاری آنادولو

گزارش‌ها حاکی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، چند روز پیش از اعلام توافق آتش‌بس در غزه، در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، با لحنی تند به او گفته است: همه یهودیان از تو خسته شده‌اند.

به گزارش روزنامه اسرائیلی «یدیعوت آحارونوت»، این جزئیات در کتابی با عنوان «تغییر رژیم: پشت پرده ریاست‌جمهوری امپراتوری دونالد ترامپ» نوشته مگی هابرمن و جاناتان سوان، خبرنگاران روزنامه آمریکایی «نیویورک‌تایمز»، مطرح شده است.

بر اساس این کتاب، ترامپ پیش از اعلام طرح آتش‌بس در غزه، در گفت‌وگوی تلفنی با نتانیاهو از او خواسته بود طرح 20 ماده‌ای مربوط به غزه را بپذیرد و با فریاد گفته بود: همه یهودیان از تو خسته شده‌اند.

در این کتاب همچنین آمده است که استیو ویتکاف و جرد کوشنر به سوزی وایلز، رئیس دفتر ویژه ترامپ، هشدار داده بودند که نتانیاهو ممکن است با تماس با رئیس‌جمهور آمریکا تلاش کند این طرح را از مسیر خود خارج کند.

بر اساس این گزارش، مقام‌های کاخ سفید که نگران تلاش نتانیاهو برای مختل کردن طرح غزه بودند، هنگام برقراری تماس تلفنی، کوشنر و ویتکاف را نیز در خط نگه داشتند.

گفته می‌شود ترامپ از همان دقایق ابتدایی تماس، با لحنی خشمگین خطاب به نتانیاهو گفته است: نمی‌توانی از این توافق عقب‌نشینی کنی. من بهترین دوستی هستم که اسرائیل تاکنون داشته است. همه از تو متنفرند، اما من پشت تو ایستادم. این توافق برای اسرائیل بسیار بزرگ و مهم است.

در کتاب ادعا شده که نتانیاهو در پی این فشارها ناچار به پذیرش توافق شده است. دو روز پس از این تماس پرتنش، ترامپ و نتانیاهو در یک نشست خبری مشترک حاضر شدند و در برابر افکار عمومی پیام اتحاد و همبستگی دادند.