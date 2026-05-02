Ayşe İrem Çakır, Halil Silahşör
02 مه 2026•بهروزرسانی: 02 مه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در جریان سخنرانی خود در ایالت فلوریدا، کوبا را مکانی توصیف کرد که کشورش «در مدت کوتاهی مدیریت آن را به دست خواهد گرفت.»
این سخنان که با لحنی طنزآمیز بیان شد، در بحبوحه افزایش تنشهای دیپلماتیک میان دو کشور صورت میگیرد.
ترامپ با ادعای اینکه کوبا با «مشکلات» متعددی روبروست، به شکلی کنایهآمیز گفت: «شاید ناو هواپیمابر USS Abraham Lincoln هنگام بازگشت از ماموریت ایران، در نزدیکی سواحل کوبا لنگر بیندازد و آنها [مقامات کوبا] بگویند: خیلی ممنون، ما تسلیم هستیم.» اگرچه این سخنان با خنده حاضران همراه بود، اما کاخ سفید هنوز درباره جدی بودن یا نبودن این اظهارات توضیحی ارائه نکرده است.
رئیسجمهور آمریکا پیش از این نیز در 13 آوریل اعلام کرده بود که پس از موضوع ایران، به پرونده کوبا رسیدگی خواهد کرد و مدعی شده بود که این کشور سالهاست به شکلی «وحشتناک» اداره میشود.
در مقابل، میگل دیاز کانل، رئیسجمهور کوبا، در واکنش به احتمال مداخله نظامی آمریکا تاکید کرده است که در صورت وقوع چنین اتفاقی، مردم کوبا تا پای جان از کشورشان دفاع خواهند کرد.