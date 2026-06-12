ترامپ: به جنگ با ایران پایان دادیم

Dildar Baykan Atalay
12 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 12 ژوئن 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با بیان اینکه ایران عدم دستیابی به سلاح هستهای را پذیرفته است، گفت: امروز به جنگ با ایران پایان دادیم.
ترامپ که بهصورت تلفنی در گردهمایی انتخاباتی برت جونز، نامزد فرمانداری ایالت جورجیا، سخنرانی میکرد، اظهار داشت: نمیدانم شنیدهاید یا نه، اما امروز به جنگ با ایران پایان دادیم. آنها پذیرفتند که هرگز صاحب سلاح هستهای نشوند؛ موضوعی که ما بر آن اصرار داشتیم. تمام هدف ما همین بود. 95 درصد هدف ما همین بود.
رئیس جمهور آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که توافق به مرحله "تایید" از سوی ایران رسیده و به همین دلیل، حملاتی را که قرار بود در ۱۱ ژوئن علیه زیرساختهای ایران انجام شود را لغو کرده است.