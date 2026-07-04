Ayşe İrem Çakır, Ümit Şamiz
04 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 04 ژوئیه 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در سخنرانی خود در ایالت داکوتای جنوبی به مناسبت دویستوپنجاهمین سالگرد استقلال این کشور، گفت که فرصت یک هفتهای به ایران برای برگزاری مراسم تشییع جنازه آیتالله خامنهای داده است.
ترامپ با تاکید بر اینکه ایران "مصرانه" خواهان دستیابی به توافق با واشنگتن است، بار دیگر مدعی شد که ایران در حملات آمریکا "با خاک یکسان" شده است.
او با تکرار این ادعا که ایران بهشدت خواهان توافق است، گفت: بهدلیل مراسم تشییع، به ایران یک هفته فرصت دادیم.