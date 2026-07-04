ترامپ: به ایران برای برگزاری مراسم تشییع خامنه‌ای یک هفته فرصت دادیم رئیس‌جمهور آمریکا گفت که فرصت یک هفته‌ای به ایران برای برگزاری مراسم تشییع رهبر سابق این کشور داده است.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در سخنرانی خود در ایالت داکوتای جنوبی به مناسبت دویست‌وپنجاهمین سالگرد استقلال این کشور، گفت که فرصت یک هفته‌ای به ایران برای برگزاری مراسم تشییع جنازه آیت‌الله خامنه‌ای داده است.

ترامپ با تاکید بر اینکه ایران "مصرانه" خواهان دستیابی به توافق با واشنگتن است، بار دیگر مدعی شد که ایران در حملات آمریکا "با خاک یکسان" شده است.

او با تکرار این ادعا که ایران به‌شدت خواهان توافق است، گفت: به‌دلیل مراسم تشییع، به ایران یک هفته فرصت دادیم.

