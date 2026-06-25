25 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 25 ژوئن 2026
واشنگتن/خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در نشست خبری مشترک با مارک روته، دبیرکل ناتو، در کاخ سفید به پرسشهای خبرنگاران درباره مذاکرات آمریکا و ایران و همچنین نشست آتی ناتو پاسخ داد.
ترامپ اعلام کرد که به احترام رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، در نشست سران ناتو که در آنکارا برگزار خواهد شد، شرکت میکند.
وی با اشاره به اینکه ترکیه در جنگ ایران مشارکت نداشته، گفت: از این موضوع خرسندم. اردوغان رهبر فوقالعادهای است، فردی بسیار قدرتمند است و ارتش بسیار خوبی نیز دارد. او کشورش را دوست دارد، عملکرد بسیار خوبی داشته و فردی محترم و از دوستان من است.
ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگار (CNN Türk) در آمریکا، مبنی بر اینکه آیا با خبرهای خوبی درباره فروش موتورهای جت و جنگندههای اف-35 به ترکیه به آنکارا خواهد رفت، اظهار داشت: فکر میکنم همینطور باشد. ترکیه عضو ناتو است. برخی این موضوع را نادیده میگیرند، اما ترکیه یکی از اعضای قدرتمند ناتو است. بله، احتمالا کاری خواهم کرد که اردوغان را بسیار خوشحال کند.
رئیسجمهور آمریکا همچنین با تاکید بر جایگاه مهم ترکیه در حوزه صنایع دفاعی افزود: ترکیه دارای یک زیرساخت عظیم صنایع دفاعی است؛ 3 هزار شرکت این کشور در سراسر ائتلاف ناتو، از جمله آمریکا، فعالیت میکنند. بسیاری از مردم از قدرت نظامی ترکیه آگاه نیستند. به لطف اردوغان، ترکیه ارتشی بسیار قدرتمند دارد.