ترامپ: بعید است طرح صلح پیشنهادی ایران قابل قبول باشد

03 مه 2026•بهروزرسانی: 03 مه 2026
نیویورک/خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» اعلام کرد که بهزودی طرح جدید صلحی را که ایران به آمریکا ارسال کرده بررسی خواهد کرد، اما بعید میداند این طرح «قابل قبول» باشد.
ترامپ در این پیام نوشت: بهزودی طرح جدیدی را که ایران برای ما فرستاده بررسی خواهم کرد؛ ایران در 47 سال گذشته به اندازه کافی برای اقدامات خود علیه جهان و بشریت هزینه نداده است. با در نظر گرفتن این موارد، فکر نمیکنم این طرح قابل قبول باشد.
در همین حال، خبرگزاری «ایرنا» گزارش داد که تهران از طریق دولت پاکستان که نقش میانجی در مذاکرات با آمریکا را ایفا میکند، پیشنهاد جدیدی برای دستیابی به توافقی با هدف پایان دادن به جنگ ارائه کرده است.
بر اساس این گزارش، ایران شامگاه پنجشنبه 30 آوریل متن نهایی پیشنویس مذاکرات را به پاکستان تحویل داده است.