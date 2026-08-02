رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد پس از دستیابی به تفاهم بر سر چارچوب یک توافق با ایران، حملات برنامه‌ریزی‌شده علیه این کشور را به حالت تعلیق درآورده است.

ترامپ: بر سر چارچوب توافق با ایران به تفاهم رسیدیم رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد پس از دستیابی به تفاهم بر سر چارچوب یک توافق با ایران، حملات برنامه‌ریزی‌شده علیه این کشور را به حالت تعلیق درآورده است.

واشنگتن/ خبرگزاری آنادولو

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی اعلام کرد که بر سر چارچوب یک توافق با ایران تفاهم حاصل شده و به همین دلیل حملات برنامه‌ریزی‌شده علیه این کشور را متوقف کرده است.

ترامپ در این پیام نوشت که حملات احتمالی به ایران که قرار بود آخر هفته جاری انجام شود، به حالت تعلیق درآمده است.

وی افزود: ایران و برخی کشورهای خاورمیانه که با تهران در تماس بوده‌اند، بر سر «چارچوب یک توافق» به تفاهم رسیده و از آمریکا خواسته‌اند از انجام حملات جدید خودداری کند.

ترامپ تاکید کرد که این توافق شامل «بازگشایی کامل تنگه هرمز» و «پایان کامل تهدید هسته‌ای ایران» است.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین گفت: بر اساس این درخواست و به سود جهان و بقای ایران، با این شرط که توافق به سرعت نهایی شود، پذیرفتم حملات را متوقف کنم.

وی در پایان افزود: اسرائیل نیز در این زمینه با موضع آمریکا همسو است.