رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت که برای بازگشت به مذاکرات رو در رو با ایران هنوز «خیلی زود» است.

ترامپ: برای بازگشت به مذاکرات رو در رو با ایران خیلی زود است رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت که برای بازگشت به مذاکرات رو در رو با ایران هنوز «خیلی زود» است.

واشنگتن / خبرگزاری آنادولو

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای کوتاه با روزنامه آمریکایی نیویورک پست، اظهار داشت که برای بازگشت به مذاکرات رو در رو با ایران هنوز «خیلی زود» است.

رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوال؛ مذاکرات رو در رو در اسلام آباد چه زمانی ممکن است از سر گرفته شود؟، گفت: فکر می‌کنم این کار را خواهیم کرد، اما خیلی زود است.

ترامپ در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه آیا باید برای اعزام خبرنگار به پاکستان برای دور جدید مذاکرات آماده شوند، گفت: فکر نمی‌کنم.