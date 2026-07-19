ترامپ: برایم مهم نیست که ایران اعلام کرده به توافق اسلام‌آباد پایبند نخواهد بود رئیس‌جمهور آمریکا گفت برای من اهمیتی ندارد که ایران اعلام کرده به توافق اسلام‌آباد پایبند نخواهد بود.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با شبکه «NewsNation» و در پی حملاتی که به کشته شدن 2 نظامی آمریکایی در اردن انجامید، اظهار داشت: کشته شدن این نظامیان «بسیار تاسف‌بار» است؛ برای من اهمیتی ندارد که ایران گفته دیگر خود را متعهد به اجرای توافق اسلام‌آباد نمی‌داند.

وی همچنین بار دیگر تاکید کرد که هدف اصلی این جنگ، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است.

گفتنی است، کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، 15 ژوئیه اعلام کرده بود که آمریکا با حملات نظامی و تلاش برای اعمال مجدد محاصره دریایی، توافق اسلام‌آباد را به‌طور کامل نقض کرده و به همین دلیل ایران در این شرایط خود را متعهد به اجرای مفاد این توافق نمی‌داند.