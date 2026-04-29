29 آوریل 2026•بهروزرسانی: 29 آوریل 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا گفت که با چارلز سوم، پادشاه بریتانیا درباره لزوم جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای دیدگاه مشترکی دارند.
ترامپ در سخنانی که در ضیافت شام به افتخار سخنرانی پادشاه چارلز در کنگره آمریکا برگزار شد، به بررسی تحولات خاورمیانه پرداخت.
وی با اشاره به اقدامات آمریکا در منطقه گفت: واشنگتن در خاورمیانه در حال فعالیت است و اوضاع بهخوبی پیش میرود.
ترامپ همچنین با ادعای اینکه ایران از نظر نظامی شکست خورده، تاکید کرد که آمریکا با برخورداری ایران از هرگونه ظرفیت هستهای مخالف است.