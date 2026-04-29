ترامپ گفت که با پادشاه چارلز درباره جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هم‌نظر هستند.

ترامپ: با پادشاه چارلز درباره جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هم‌نظر هستیم ترامپ گفت که با پادشاه چارلز درباره جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هم‌نظر هستند.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که با چارلز سوم، پادشاه بریتانیا درباره لزوم جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دیدگاه مشترکی دارند.

ترامپ در سخنانی که در ضیافت شام به افتخار سخنرانی پادشاه چارلز در کنگره آمریکا برگزار شد، به بررسی تحولات خاورمیانه پرداخت.

وی با اشاره به اقدامات آمریکا در منطقه گفت: واشنگتن در خاورمیانه در حال فعالیت است و اوضاع به‌خوبی پیش می‌رود.

ترامپ همچنین با ادعای اینکه ایران از نظر نظامی شکست خورده، تاکید کرد که آمریکا با برخورداری ایران از هرگونه ظرفیت هسته‌ای مخالف است.