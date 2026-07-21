ترامپ اعلام کرد در نخستین تماس تلفنی خود با نخست‌وزیر جدید انگلیس، درباره نفت دریای شمال، تجارت، همکاری نظامی و پاکسازی تنگه هرمز از مین گفت‌وگو کرده است.

ترامپ: با نخست‌وزیر جدید انگلیس درباره پاکسازی تنگه هرمز از مین گفت‌وگو کردیم ترامپ اعلام کرد در نخستین تماس تلفنی خود با نخست‌وزیر جدید انگلیس، درباره نفت دریای شمال، تجارت، همکاری نظامی و پاکسازی تنگه هرمز از مین گفت‌وگو کرده است.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد در تماس تلفنی با اندی برنهام، نخست‌وزیر جدید انگلیس، درباره موضوعاتی از جمله نفت دریای شمال، تجارت، اتحاد نظامی و پاکسازی تنگه هرمز از مین گفت‌وگو کرده‌اند.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت که در این گفت‌وگو روابط «فوق‌العاده دوجانبه» میان آمریکا و انگلیس مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: در آینده‌ای نه‌چندان دور برای بررسی موضوعات مورد علاقه مشترک با برنهام دیدار خواهیم کرد.

ترامپ با اشاره به اینکه برنهام «کار بزرگی در پیش دارد، اما از عهده آن برخواهد آمد و آمریکا آماده کمک است»، اظهار داشت: درباره نفت دریای شمال، تجارت، اتحاد نظامی، پاکسازی تنگه هرمز از مین و موضوعات متعدد دیگر گفت‌وگو کردیم. گفت‌وگویی جالب و بسیار خوب بود.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین برای نخست‌وزیر جدید انگلیس در مسئولیتش آرزوی موفقیت کرد.

دفتر نخست‌وزیری انگلیس در شماره 10 داونینگ استریت نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که برنهام در نخستین تماس تلفنی خود با ترامپ، بر پایبندی لندن به تعهدات دفاعی خود تاکید کرده و گفته است که بریتانیا امنیت خود و متحدانش را در اولویت قرار می‌دهد.